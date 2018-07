Investigadores italianos anunciaron el miércoles que por primera vez se tienen pruebas de la presencia de un lago de agua salada y líquida en Marte, bajo una capa de hielo, gracias a los resultados del radar instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (AEA).

El importante descubrimiento firmado por un equipo de investigadores italianos concluye que en una región llamada Plamun Australe, localizada en la capa de hielo del polo sur de Marte, el perfil que dibuja el radar es muy similar al de los grandes lagos de agualíquida encontrados bajo la Antártida y Groenlandia en la Tierra.

Roberto Orosei, primer investigador de este estudio y responsable científico del radar MARSIS instalado en la sonda Mars Expres, explicó que “se captó que los ecos procedentes de debajo de esta zona eran más fuertes que los ecos de la superficie y que esta circunstancia se produce solo cuando se observa agua subglacial como en la Antártida”.

The #Mars Express radar investigation finds a subsurface feature spanning about 20km across under a 1.5km thick layer of ice & dust, interpreted as a buried pond of liquid water, which could be laden with salty, water-saturated sediments… pic.twitter.com/cjTSG9Cv9Q

