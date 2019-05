Niurka Marcos y trío de icónicos comediantes mexicanos escenificarán ‘La Semesienta’

Con las actuaciones de Niurka Marcos y el trío de icónicos actores y comediantes mexicanos conformado por Luis de Alba, Rafael Inclán y Alfonso Zayas, entre otros actores, la parodia picaresca La Semesienta recorre Estados Unidos brindando una buena dosis de humor desde California hasta Georgia.

La comedia, escrita, producida y dirigida por el actor mexicano Pepe Magaña, que debutó en México hace cuatro años, está inspirada en La Cenicienta, pero con argumentos salpicados de albures, doble sentido y la improvisación del trío de maestros de la picardía mexicana, de la famosa vedette cubana y de Pablo Cheng, Paty Muñoz, Gustavo Munguía, Ale Rivera ‘La Jarocha’, y Luis Manuel Ávila entre otros humoristas.

Al hablar de las dos funciones de La Semesienta que presentarán el 10 de mayo en Atlanta, Magaña sostuvo, en una entrevista telefónica con MundoHispánico, que la comedia “está salpicada y bordada con el humor de doble sentido, pícaro, de lo que es una comedia sexy” y que garantiza al cien por ciento que el público reirá toda la función.

“Yo puedo garantizar que no hay ahorita una obra en la Unión Americana o México que se ría tanto la gente, te lo puedo garantizar’, sentenció Magaña. “De la risa pasan a los gritos, entonces me emociona porque son cosas que no se esperan y al oír que se ríen y luego gritan, híjole mi propósito como director ha sido logrado y me siento bien satisfecho como productor”, agregó el humorista.

“Estoy muy contento de regresar a Estados Unidos y ahorita más feliz aún porque se acaba de incorporar Rafael Inclán, que es una estrella del cine nacional. Inclán, De Alba y Zayas son muy simbólicos, ellos marcaron una época en el cine de albures, de picardía y de la sexy comedia en México. Y, tener a Niurka siempre es muy placentero”, dijo Magaña, quien también actúa en la obra interpretando a La Madrastra.

La Semesienta es una delirante adaptación del cuento infantil en la cual Niurka interpreta a la heroína y a quien en lugar de caérsele a la medianoche la clásica zapatilla de cristal se le cae el brasier. Magaña comentó que en esta comedia él interpreta a la madrastra y que sus hijas son hombres vestidos de mujer para darle un tono más picaresco.

“Reír es una necesidad como ir al baño, se necesita para desestresarse. Es un honor poder llevar este cachito de diversión (La Semesienta) a los hispanos en Estados Unidos”, Pepe Magaña, actor y productor mexicano

“Es muy divertido cuando el Hada Madrina (Sayas) le dice a La Semesienta que vaya al baile para que conozca al Príncipe. Y a las 12 de la noche, al sonar las campanadas, acuérdate que La Cenicienta corre y olvida una zapatilla, aquí olvida el brasier (jajaja) Entonces El Príncipe, que lo hace De Alba, que es muy simpático y tú dices pinche gordo (jajaja), empieza a buscarla por todos lados y a medírselo a la madrasta y a sus hijas y no les queda hasta encontrar a La Semesienta”, explicó Magaña.

Al hablar del trío de veteranos actores, Magaña afirma que es un honor poder reunirlos en un mismo escenario.

“Yo soy fan de ellos, y del ‘Caballo’ Rojas, que también trabajó conmigo en esta obra hace tres años antes que falleciera. Yo de chavillo me metía a los teatros a verlos, luego trabajé con ellos en centros nocturnos, en giras, en películas, teatro, ellos eran mis directores, mis productores, y ahora yo soy su director y productor”, manifestó Magaña. “Es una emoción, ¡ay mano se me hace un nudo en la garganta tenerlos!, se me hace un placer inmenso tenerlos y yo creo que la gente debe aprovechar esto de verlos juntos porque no va a ser fácil que se vuelvan a juntar”, puntualizó.

BREVE BIO de Pepe Magaña:

Nombre: Pepe Magaña

Profesión: actor, comediante y productor

Nacionalidad: mexicana

Fache y lugar de nacimiento: 7 de abril de 1979 en Ciudad de México.

Trabajos: Ha participado en decenas de películas, programas de TV y obras de teatro como ¡Cachún cachún ra ra!, La pulquería 2, Mecánica mexicana, La Cuchufleta y La escuelita VIP