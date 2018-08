Nintendo: 5 datos de lo último en Super Smash Bros (VIDEOS Y FOTOS)

El próximo videojuego de lucha de la serie Super Smash Bros, desarrollado por Bandai Namco Games y Sora Ltd y promocionado por Nintendo. saldrá a la venta para Nintendo Switch el 7 de diciembre de 2018. Sin embargo, el martes su diseñador, Masahiro Sakuray, causó revuelo cuando anunció parte de las novedades del esperado producto, informó el sitio de noticias Forbes.

5 datos de lo último en Super Smash Bros

1. Tendrá 5 nuevos personajes

Según el video del propio Nintendo, veremos juntos a cada luchador de cada juego anterior, y habrá más. Cinco nuevos personajes debutarán, dos de ellos totalmente nuevos, y los otros tres son “luchadores de eco”, como llaman a los clones de luchadores existentes, pero con nuevos aspectos y animaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Gobierno de Trump prepara nuevo ataque contra inmigrantes

Simon Belmont: Este luchador tiene su látigo distintivo, con un alcance más largo del que puede tener cualquier otro atacante en el juego, además de adiciones especiales que involucran su hacha, cruz y agua bendita.

Richter Belmont: es el descendiente de Simon y su luchador de ecos.

Chrom: este luchador solicitado por los fanáticos está llegando al juego como un eco de Roy.

Dark Samus: otro pedido de fans, y es eco de Chrom.

King K. Rool: el villano DK fue una revelación de último momento.

2. 103 etapas en Smash Bros. Ultimate

Con este número de etapas Smash Bros. Ultimate deja atrás a todos los demás videojuegos. Algunas de estas etapas fueron rediseñadas y actualizadas, mientras que otras ya existían.

3. 800 pistas de música

El jugador podrá escoger entre 800 pistas musicales ordenadas por series, y lo más importante es que podrás tener esta variedad musical para escucharla como iPod en tu Switch on the go, según Forbes.

4. Los viejos y el nuevo modo

Nintendo reveló que habría un modo de eliminación de 3v3 y 5v5, Squad Strikes, donde los jugadores podrán elegir un número determinado de luchadores y luego pasar a otros nuevos mientras otros son eliminados. Además, regresa el modo clásico, donde los jugadores lucharán contra la IA en etapas específicas bajo ciertas condiciones.

The legendary vampire hunter Simon Belmont comes to Super #SmashBrosUltimate from the #Castlevania series! pic.twitter.com/q1L6wc7Aol — Nintendo Versus (@NintendoVS) August 8, 2018

Nintendo se reservó el mostrar un nuevo modo importante que borró en pantalla, parece que lo quiere presumir más adelante.

5. Entrenamiento

Además de ofrecer una cuadrícula para mejorar la distancia de calibración, también incluye funciones muy útiles, como mostrar la distancia de lanzamiento y la trayectoria, según el porcentaje de daño en el que se encuentre. También se tiene en cuenta el peso de los personajes, segúnn reportó el sitio RenoGazeteJournal.