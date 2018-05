Niños indocumentados sin seguro médico ante complicada realidad (VIDEO)

Mehidy Fuentes recuerda tratar de ayudar a su pequeño Anderson, mientras sufría una convulsión. La ambulancia llegó a asistir al niño de cinco años y una pregunta determinó lo que pasaría después. ‘¿Tiene Medicaid?’,recordó la madre que preguntaron los paramédicos.

“Mi hijo no tiene Medicaid. Solo dejaron que mi niño estuviera así y se fueron. La ambulancia no se lo llevó”, recordó la madre.

Fuentes llegó a EE.UU. cuando su niño tenía un año, procedentes de Guatemala. Ya su esposo estaba aquí, pero él también enfermó, lo que trastocó el ingreso de la familia.

Cuando empezó a ver que su hijo sufría convulsiones y no podía ayudarlo decidió salir de su tierra en busca de servicios médicos para él. Después de un viaje largo para llegar aquí, ha tenido que transitar otro en busca de soluciones que aún no han llegado.

La madre asegura que su hijo necesita una evaluación neurológica y por falta de un seguro médico no la ha podido conseguir. Ella acudió a una visita inicial con un neurólogo que le costó 350 dólares, una consulta muy costosa para los ingresos familiares. El médico le dijo que todo está bien, pero luego de la visita la madre dice que el niño ha sufrido cuatro convulsiones más.

Familias como la de Anderson son una muestra de la situación que enfrentan los niños indocumentados en Estados Unidos, pues en la mayoría de los estados no tienen acceso a un seguro médico, ni público, ni privado.

De acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center, la tasa de menores extranjeros sin seguro médico en el 2015 era de un 20.6 por ciento. Esta situación es especialmente complicada para las familias que tienen niños con problemas de salud o alguna discapacidad.

“Nosotros vemos a muchos papás que tratan realmente de darle lo mejor a sus niños, pero tal vez no tienen el dinero para darle ese cuidado médico. Así que vemos muchos niños que tal vez han sido descuidados que todavía no tienen vacunas o no han tenido una limpieza dental, solamente porque sus papás no pueden llevarlos porque no tienen seguro médico y es muy caro. Así que vemos muchos niños que nunca han tenido un examen físico. Y tratamos siempre de cuidarlos aquí de que tengan lo mejor que puedan porque sabemos que les va a ayudar cuando crezcan”, explicó Dulce Galindo, quien está a cargo de las relaciones comunitarias en la clínica Good Samaritan Health Center en Norcross.

La clínica es uno de los espacios donde muchas familias inmigrantes acuden a recibir servicios de salud ya que atienden a pacientes sin seguro médico, según los ingresos de las familias. El centro es parte de una organización no lucrativa que subsiste con donaciones y que en los pasados años ha crecido debido a la gran necesidad de servicios de las familias.

Good Samaritan cuenta con clínicas en Atlanta, Cobb y Gwinnett.

“Mejor me regreso”

Los padres de Sharon llegaron de El Salvador en busca de servicios para su niña que tiene síndrome de Down.

“Llegamos hace tres años con Sharon y empezamos a buscar ayudas de terapia del habla, de terapia física porque ella aún no caminaba. Ella de dos años se caía, entonces la preocupación y el ir a EE.UU. para darle un mejor futuro a ella. Pero cuando empezamos a buscar los médicos, yo busqué por Internet, yo llamaba y la primera pregunta era si ella había nacido acá, que si ella tiene un seguro médico”, sostuvo Blanca Fuentes, madre de Sharon.

Los padres residentes en Doraville relatan que la niña requirió un examen auditivo y al no poder costearlo por la falta de un seguro médico, se atrasó el inicio de la niña en la escuela donde debía empezar a los tres años, debido a su discapacidad.

Con la ayuda de un médico en Gainesville que le ofreció los servicios a la familia a menor costo, Sharon fue evaluada y se encontró que tenía pérdida de audición y necesitaba unos aparatos auditivos.

“El doctor de Gainesville tiene su clínica aparte, así que a través de esa ayuda ella pudo obtener los tubos en el oído y eso mejoró la audición, logró pasar el examen para la escuela y gracias a Dios ella ya está en kínder”, sostuvo la madre.

El padre de Sharon, Luis Aguilar, está discapacitado por lo que explica que está a medio sueldo lo que complica la situación económica de la familia. La madre trabaja a medio tiempo.

En este momento la menor recibe terapia del habla en la escuela, pero requiere terapia física y ocupacional y no la está recibiendo. Además, en varias ocasiones debido a tener sus defensas bajas, un resfriado se le ha convertido en neumonía lo que la ha llevado a la sala de emergencias, trayendo costosos gastos para la familia.

“Cuando nosotros respondemos que ella no tiene un seguro y no ha nacido acá automáticamente se cierran las puertas”, explicó Aguilar.

El cuadro a veces es tan complicado que los padres han considerado volver a El Salvador.

“Ahora yo necesito otra vez un especialista de oídos y hay que volver a buscar y otra lucha por lograr tener los costos más bajos, pero es tan difícil, tanto que yo hasta he pensado en regresarme para mi país, pues este es un país de oportunidades pero en el caso de no haber nacido aquí es muy difícil”, sostuvo Fuentes.

En busca de soluciones

La familia de Sharon ha encontrado en la clínica Mercy Care en Chamblee un lugar de apoyo que, aunque no les ofrece todos los servicios que la niña requiere, facilitan que reciba exámenes a menor costo.

El centro que cuenta con pediatras del Children Healthcare of Atlanta ofrece servicios ajustados a los ingresos de las familias.

Reene Alli, es la pediatra de Sharon y explicó que la mayoría de los niños que ve en el centro son latinos, sin seguro médico.

“Si te mudaste a este país y no eres nacido aquí, entonces no tienes Medicaid y tus papás no tendrán un trabajo que les ofrezca seguro médico”, dijo Alli, que no solo atiende niños del área de Chamblee, sino de ciudades muy distantes como Carrollton.

Con frecuencia se topa con grandes desafíos para poder servir a sus pacientes indocumentados, explicó.

“Es muy frustrante. Yo he estado practicando antes fuera de Mercy por lo que tengo algunos socios de la comunidad que puedo llamar y contar con esos especialistas para dirigirme o decirme: ‘si esto pasa haz esto’. Entonces es como si los pacientes vieran a esos especialistas, pero es realmente ellos aconsejándome en el teléfono. Es difícil porque la terapia del habla, la terapia ocupacional, la terapia física, la neurología, es muy cara. Muchos de estos especialistas cobran entre 200 o 250 solo por tener un examen inicial”, manifestó.

La pediatra entonces dice que ante niños que tienen diversas necesidades le toca priorizar en qué orden se atenderán sus necesidades.

“Para alguien como Sharon tienes que priorizar qué laboratorios haces, qué exámenes ordenas y dices qué es lo más importante en su lista. Y se le presenta a la familia un plan para que puedan presupuestar los gastos”, explicó.

De acuerdo con Alli, su red de apoyo de especialistas es un recurso que tiene a la mano, pero no es suficiente y se dedica a hacer conexiones para que más médicos decidan donar su tiempo para servir a niños sin seguro médico y con alguna condición médica. En la clínica donde trabaja se ofrecen servicios dentales a niños mayores de doce años, en ocasiones dice que intercede para que vean a algunos menores de esa edad y con necesidad.

La médica se pone en el zapato de esas familias que buscando un porvenir, en ocasiones huyendo de la violencia de sus países se topan con una piedra en el camino cuando se trata de la salud.

“Siempre hablamos de buscar una mejor vida y cómo se ve esa mejor vida. A lo mejor estás a salvo, pero ¿tienes un mejor acceso a cuidado de salud o menos?”, se preguntó.

A Galindo de la clínica Good Samaritan le preocupan las consecuencias que puede traerle a los niños no recibir el cuidado médico que requieren.

“Si están creciendo necesitan todo el cuidado médico, chequeos, examen dental, vacunas, así que cuando estén creciendo tal vez se enfermen más. Tal vez necesiten más cuidado dental porque tal vez no tuvieron limpieza desde chiquitos, así que siento que si no se cuidan desde pequeños cuando vayan creciendo van a tener más problemas de lo que tal vez se pudo resolver al principio”, manifestó.

Los padres de Sharon ante tanto obstáculos se han involucrado activamente para apoyar a su hija ante la falta de servicios que enfrenta.

“Nosotros como padres hemos tenido la habilidad de fortalecernos un poco para que ella pueda evolucionar porque hemos extraído información muy importante de la Internet y la hemos aplicado a nuestra vida como padres para poderla guiar y fortalecerla a ella”, dijo el padre de Sharon.

Para Galindo, la solución para familias como la de Sharon y Anderson radica en una palabra.

“Siento que es la compasión. Que los doctores sepan que esos niños no tienen a dónde ir, que tal vez los trajeron aquí o sus papás no pueden tener seguro. Que los papás se informen de lugares donde puedan traer a sus niños, que sepan que estamos aquí para ayudarles y que sepan que ellos tienen que tener su cuidado, más si están creciendo, que eso les va a beneficiar en el futuro”, sostuvo Galindo.

Los padres de Sharon dicen que su experiencia les ha enseñado a no rendirse y a ser insistentes buscando oportunidades para su pequeña.

“Yo le doy gracias a Dios cuando veo cuánto ella ha avanzado, aunque ha costado, pero ya vamos a medio camino, las cosas se han dado y bien por ella y por nosotros y que hay oportunidades en este país como el estudio, ya ahora ella tiene una terapia sin costo así que si hay dónde. Pero hay que buscar”, manifestó la madre.