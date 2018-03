Una niña de dos años murió luego de que un espejo le cayera encima en una tienda Payless Shoe Store en Georgia.

El incidente ocurrió el viernes por la noche y ahora la familia de Ifrah Siddique busca respuestas sobre cómo sucedió.

La familia llevó a la menor a la tienda para comprarle unos zapatos en Riverdale, al sur de Atlanta, cuando el espejo le cayó encima, informó WSBTV.

“Ella era muy linda. Ella era una niña adorable”, dijo Aqib Iftwhar, primo de la víctima. “No te imaginas que eso puede llegar a pasar. Todos estamos en estado de shock”.

After the game: a 2 year old is dead after after her family says a mirror fell on her inside a Payless store. pic.twitter.com/vsNmKb6DKo

Iftkar dijo a la estación que la menor estaba con su madre cuando el espejo, el cual no estaba asegurado adecuadamente en la tienda, cayó sobre la menor.

Una mujer que trabaja al lado de la tienda dijo que ella escuchó gritos.

“Vi sangre y a la pequeñita, pero ella estaba tendida ahí, sin vida”, dijo La Tisha Tultaick.

Tultaick dijo que ella trató de ayudar, pero los paramédicos no la dejaron. La niña fue trasladada a un hospital cercano donde murió posteriormente.

“Ella tenía hemorragia interna y perdió mucha sangre”, dijo Iftkar.

After the game: a 2 year old is dead after after her family says this mirror fell on her inside a Payless store. #nightbeat pic.twitter.com/39rDQ0Fu6v

