Una niña de 13 años de Alabama, que fue encontrada muerta en una zona boscosa el mes pasado, fue decapitada después de ver a dos hombres apuñalar a su abuela hasta la muerte, testificó un investigador.

Los espeluznantes detalles del asesinato de Mariah López se dieron a conocer durante la audiencia preliminar de Yoni Martínez Aguilar, informó AL.com. Aguilar, de 26 años, e Israel González Palomino, de 34, están acusados de dos cargos de asesinato capital en las muertes de López y su abuela y tutor legal, Oralia Mendoza, de 49 años.

Palomino también está acusado de posesión de metanfetamina.

Los miembros de la familia de la escuela secundaria lloraron cuando el investigador Stacy Rutherford testificó acerca de los detalles que Aguilar, que era el novio de Mendoza, dio en una declaración después de su arresto el 14 de junio.

Aguilar le dijo a los detectives que Mendoza estaba involucrada con el cártel de Sinaloa, considerado la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, según AL.com

Rutherford testificó que el acusado le dijo a los investigadores que él, Palomino, Mendoza y una mujer llamada Leticia García, viajaron el 2 de junio a Norcross, Georgia, donde recogieron un cuarto de kilo de metanfetamina para el cártel. En el camino, algo salió mal y Palomino sospechó que Mendoza y García, que también estaba vinculada al cártel, podrían estar inculpándolo, dijo Aguilar en su declaración.

Rutherford testificó que en algún momento después que el grupo regresó a Huntsville, Palomino se enteró que Mendoza había retirado la tarjeta SIM de su teléfono celular. También encontró un mensaje de texto que envió durante el traslado de la droga a Georgia, en el que le pidió a una mujer desconocida que recogiera a su nieta, que estaba con la esposa de Palomino, porque temía que ella y su nieta estuvieran en peligro, reportó WAAY en Huntsville.

El 4 de junio por la mañana, los hombres despertaron a Mendoza en su casa de Huntsville y le dijeron que la llevaban a ella y a López, que tenía necesidades especiales, a un lugar seguro, informó AL.com. Rutherford testificó que fueron llevados al Cementerio Moon, ubicado a unos 24 kilómetros al sureste de la ciudad en Owens Cross Roads.

