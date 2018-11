La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, criticó el martes a la Justicia por interferir en las decisiones del presidente Donald Trump y advirtió a los migrantes que llegan en caravana que “no lograrán saltarse la fila violando las leyes”.

Nielsen aprovechó su visita a playa Imperial, en San Diego, justo donde comienza la frontera oeste entre EE.UU. y México, para cargar contra la corte de San Francisco que bloqueó este lunes el reciente decreto de la Casa Blanca que establece que sólo se podrá solicitar asilo en los puertos de entrada al país.

“Déjenme ser clara, este tribunal de San Francisco ha reemplazado el criterio del presidente en relación con su plena autorización para determinar qué es una auténtica amenaza a nuestra soberanía nacional”, lamentó la funcionaria durante una rueda de prensa.

.@DHSgov & @CBP will not permit unlawful entry into the US at or b/n our ports of entry & will continue to take all possible actions to stop such entry at our border. We appreciate @DeptofDefense & @USNationalGuard for partnering w DHS on the border until the mission is complete. pic.twitter.com/8O4ZficJkE

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) November 21, 2018