Niegan rumores de redadas de ICE en Miami

Luego de que circularan mensajes en las redes sociales sobre supuestas redadas que habría llevado a cabo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) este miércoles en la ciudad de Miami Beach, Florida, autoridades a nivel local y federal negaron que los operativos se estuviesen llevando a cabo.

La policía de Miami Beach informó en su cuenta oficial de Twitter que, “contrario a los rumores compartidos, el Departamento de Policía de Miami Beach ha confirmado con el Departamento de Seguridad Nacional que no hay operación de inmigración en curso en Miami Beach”.

Contrary to rumors being shared, MBPD has confirmed with @DHSgov that there is NO immigration operation currently underway in Miami Beach.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 1 de febrero de 2017