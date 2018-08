Nicole Kidman y Charlize Theron se unen a cinta sobre acoso sexual en Fox News

Nicole Kidman y Margot Robbie se sumarán a Charlize Theron en el elenco de la película sobre el abuso de poder y acoso sexual registrado en la cadena de noticias Fox News.

En la cinta, Kidman interpretará a la ex conductora de televisión Gretchen Carlson, indicaron “Variety” y “The Hollywood Reporter”. Robbie, en tanto, será una productora. Theron ya había garantizado su participación como la ex conductora estrella Megyn Kelly.

¿Cuándo empezaron las denuncias contra Roger Ailes?

En 2016, Carlson demandó por acoso sexual al que era jefe de la cadena Roger Ailes, quien ya falleció. Ailes dejó su puesto en Fox, pero negó las acusaciones repetidamente. Kelly y otras empleadas se quejaron también de los avances de Ailes. Entre tanto, Kelly se pasó a la cadena rival NBC News.

Charles Randolph, ganador de un Oscar por The Big Short, será el guionista de la cinta, la cual aún no tiene nombre. La dirección estará a cargo de Jay Roach (Austin Powers in Goldmember, Trumbo).

