Un editor del reconocido diario estadounidense The New York Times ofreció una disculpa luego de que una palabra que apareció como respuesta a un crucigrama de Año Nuevo aparentemente ofendió a algunos lectores de origen hispano, detalla The Hill.

El vocablo en inglés que originó la controversia fue “beaner”, cuya traducción literal al español es “frijolero”, aunque en inglés la palabra “beanball” describe la acción de golpear a un jugador con una pelota de béisbol.

Will Shortz, editor del diario que revisó el crucigrama, dijo en Twitter que ni él ni el autor del rompecabezas conocían “la connotación despectiva” de la palabra.

“Siento mucho la atención que originó BEANER (2D) en el buen rompecabezas de hoy”, compartió Shortz, “ninguno de los dos lo habías escuchado de esa manera”.

Por otro lado, Shortz defendió el uso de la palabra haciendo una comparación con vocablos o expresiones despectivas pero que también tienen otros significados, especialmente en los crucigramas.

“Mi pensar – sea lo correcto o incorrecto – es que todo significado benigno de una palabra se puede emplear para un rompecabezas. Pero si hay una cantidad importante de personas ofendidas, entonces consideraría modificar mi postura”, explicó.

Invitan a Trump a dar discurso del Estado de la Unión el 29 de enero

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, invitó al mandatario, Donald Trump, a dar el próximo 29 de enero su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el segundo de su mandato.

