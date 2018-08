West Hollywood solicita remover la estrella de Trump del Paseo de la Fama

El ayuntamiento de West Hollywood aprobó por unanimidad solicitar la remoción de la estrella del Presidente Donald Trump del Paseo de la Fama, reportó CBS.

La resolución pide al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y a la Cámara de Comercio de Hollywood la eliminación de la estrella de Trump, debido a “acciones que no cumplen con los valores compartidos por la ciudad, el estado de California y Estados Unidos”.

Proud to stand with my community & my colleagues who unanimously supported the call to remove @realDonaldTrump's star from the Hollywood Walk of Fame. (Shout-out to @ourWEHO who led the way.) https://t.co/ERbjaeBgwh #WeHo @meister4weho @JohnDuran — Lindsey P Horvath (@LindseyPHorvath) August 7, 2018

En este sentido, la resolución citó como razones para eliminar el monumento las políticas de Trump sobre el cambio climático, separación de familias en la frontera, tratamiento de personas transgénero, trato hacia las mujeres y su manejo de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

“Así como ciertos miembros de la industria del entretenimiento han sido expulsados de la Academia de Cine, debido a sus actos hacia las mujeres y como reflejo de la postura de la Academia, esta es una oportunidad para que los responsables se posicionen en sus valores apoyando a las mujeres y contra el maltrato que sufren”, reza la resolución, según El Confidencial.

El alcalde temporal de West Hollywood, John D’Amico, y la concejal Lindsey Horvath, presentaron la moción.

“Earning a star on the Hollywood Walk of Fame is an honor. When one belittles and attacks minorities, immigrants, people with disabilities or women — the honor no longer exists.” West Hollywood Mayor Pro Tem John D’Amico. https://t.co/MbJcmvlJ2X — MayorProTemD'Amico (@ourWEHO) August 7, 2018

Estrella de Trump: manzana de la discordia

La Cámara de Comercio de Hollywood tiene la última palabra sobre la solicitud del Ayuntamiento de West Hollywood.

Desde la incursión de Trump en política, el monumento ha sido objeto de diversos ataques.

En julio pasado, Austin Clay la destruyó por completo con un pico y ahora enfrenta hasta tres años de cárcel.

En octubre de 2016, James Otis destrozó la estrella de Trump con un hacha; posteriomente, se declaró culpable de vandalismo.

Y en junio de 2017, manifestantes le colocaron calcomanías con mensajes que decían: “homofobia”, “racismo” o “extremismo”.

Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame has been covered in stickers saying "I Resist Homophobia" during #ResistMarch #Pride2017 pic.twitter.com/Ec4B2D2ERQ — Hailey Branson-Potts (@haileybranson) June 11, 2017

Trump recibió la estrella en 2007 por su trabajo en el concurso Miss America y el reality show “The Apprentice”.