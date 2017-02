“Vengan a arrestarme”, dice sin temor estadounidense que ayudó a ‘dreamer’

Cuando Dan Sutton acogió en su hogar a Miguel Torres, luego de que deportaran al padre de éste a México, sólo pensaba en que “es algo humanitario que se tiene que hacer. Todos pensamos, como cristianos, judíos o musulmanes, en ayudar a los demás”. No vio nada de malo en eso.

Pero ahora, de aprobarse una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que manda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que promulgue reglamentos destinados a establecer sanciones a los extranjeros que están ilegalmente en el país, así como a quienes “faciliten su presencia en Estados Unidos”, Sutton podría terminar tras las rejas.

Por eso, el estadounidense dice sin temor alguno: “Vengan a arrestarme”.

Según el sitio web de Univisión Noticias, Sutton conoció al joven mexicano cuando cursaban sus estudios universitarios en Cal State Domínguez Hills, en Long Beach, además de jugar en el mismo equipo de fútbol. Desde entonces se hicieron buenos amigos, y ahora incluso se ven como padre e hijo.Miguel nació en el Estado de México, pero llegó a este país desde que tenía nueve años. Gracias al esfuerzo de su padre, se convirtió en el primer miembro de su familia en ir a la universidad y con el apoyo de Sutton, logró mantenerse en el camino.

A sus 18 años se vio desamparado con la deportación de su padre, quien ahora vive en Mexicali. Desde entonces, Sutton no dudó en ofrecerle su apoyo, le brindó un espacio en su casa e incluso lo ayudó a financiar su registro en el programa DACA.

Miguel Torres, por su parte, cuenta que sin el apoyo de Sutton difícilmente habría salido a flote. Sutton incluso le ayudó a financiar su registro en el programa DACA (Acción Ejecutiva para los Llegados en la Infancia), que ha otorgado permisos de trabajo y de estadía en el país a unos 800,000 jóvenes indocumentados en todo el país.

“Para mí ha sido como una figura paterna”, comenta Torres, quien en esos años difíciles siguió estudiando en la universidad, mientras trabajaba de noche en un restaurante de comida rápida. En esa época, un espacio en la casa de Sutton, en la ciudad de Long Beach, se convirtió en su recámara.

Ahora el joven ha concluido las clases generales en Cal State Domínguez Hills y planea estudiar ingeniería aeroespacial. Su sueño es ser diseñador de naves espaciales o de armamento, según Univisión Noticias.

“Sin la ayuda de Don no estaría en este lugar”, dice Torres, quien no comprende la idea de penalizar el apoyo a los indocumentados. “El crimen es no ayudar a las personas que lo necesitan”, señaló.

Ahora la relación de Sutton y Torres es parecida a la de dos familiares. Ya no comparten un techo, pero siguen en constante comunicación. “He aprendido de él lo que de verdad es importante en la vida”, dice Sutton sobre el joven migrante, a quien identifica en su celular con la palabra “hijo”.