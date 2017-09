Una veintena de jugadores de la NFL se hincan durante el himno

Alrededor de una veintena de jugadores de la NFL -entre ellos el defensa de los Ravens de Baltimore Terrell Suggs y el running back de los Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette- se hincaron el domingo durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes de que comenzara un partido entre sus equipos en el estadio Wembley de Londres.

Desde la temporada pasada varios jugadores de la NFL han optado por hincarse, sentarse o levantar los puños durante el himno en protesta por el trato que la policía le da a afroamericanos, que consideran discriminatorio.

Otros jugadores que pusieron una rodilla en la cancha durante la ejecución del himno el domingo en la capital británica fueron los jugadores de los Ravens C.J. Mosley, Mike Wallace y Lardarius Webb, así como sus contrincantes de los Jaguars Dante Fowler, el defensa Calais Campbell, Yannick Ngakoue y Jalen Ramsey.

Los jugadores de ambos equipos y el propietario de los Jaguars, Shad Khan, que no se hincaron, permanecieron de pie con los brazos unidos entre sí durante la interpretación del himno estadounidense y del himno nacional de Gran Bretaña, “Dios salve a la Reina”.

Ningún jugador se arrodilló durante la interpretación del himno nacional británico.

El gesto ocurrió luego de que el presidente Donald Trump hizo una sugerencia el sábado a los propietarios de equipos de la NFL cuyos jugadores decidan hincarse durante el himno nacional: despedirlos.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017