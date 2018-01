Un nuevo incendio en El Bronx deja 16 heridos, incluidos nueve menores

Un incendio desatado hoy en El Bronx ha dejado al menos 16 heridos, incluidos nueve menores, menos de una semana después del peor siniestro registrado en la ciudad Nueva York en un cuarto de siglo, con 12 muertos y decenas de heridos.

El incendio se desató hacia las 5:30 a.m. ET en un edificio de apartamentos del barrio de Van Nest, muy cerca del zoológico de El Bronx, según confirmó el Departamento de Bomberos de la ciudad en su cuenta de Twitter.

De las 16 personas heridas, cuatro de ellas se encuentran en estado muy grave y tuvieron que ser trasladas de urgencia hasta el hospital Jacobi Medical Center de El Bronx aunque no se teme por su vida, según detalla el periódico local Daily News.

El incendio de hoy tiene lugar menos de una semana después de que la ciudad de Nueva York viviera la peor tragedia por un incendio en el último cuarto de siglo, con doce muertos y decenas de heridos en otro edificio de apartamentos de El Bronx.

#FDNY members continue to operate on scene this morning of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. pic.twitter.com/yMGPdUeaWI

— FDNY (@FDNY) January 2, 2018