ÚLTIMA HORA: Trump reacciona ante fallo de la Corte

Luego de que una corte federal de apelaciones en San Francisco se rehusara a reinstaurar la restricción del presidente Donald Trump a la admisión de viajantes de siete naciones predominantemente musulmanas, el republicano reaccinó en sus redes sociales.

“Nos vemos en la Corte, está en juego la seguridad de nuestra nación”, dijo en un mensaje escrito en letras mayúsculas.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2017