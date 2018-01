El gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto que se destinen 18,000 millones de dólares en los próximos 10 años a la ampliación del muro fronterizo con México, con lo que da a conocer uno los planes más detallados de cómo el mandatario pretende cumplir uno de los compromisos distintivos de su campaña.

Según la agencia EFE la Casa Blanca pide al Congreso esa cantidad de dinero para el muro fronterizo con México como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”. Así lo anunció hoy en un comunicado el líder negociador por parte de los demócratas, el senador Dick Durbin, poco después de que el diario Wall Street Journal diera la exclusiva con detalles sobre la propuesta.

Según el legislador, la Casa Blanca añadió hoy a su lista de condiciones de octubre para la negociación migratoria una petición “de 18,000 millones anuales en fondos para la construcción del muro fronterizo”.

“Es indignante que la Casa Blanca mine meses de trabajo bipartidista intentando de nuevo poner su lista entera de deseos de línea dura contra los inmigrantes, además de 18,000 millones en fondos para el muro, en las espaldas de estos jóvenes”, indicó Durbin.

“El presidente (Donald) Trump dijo que quizás necesite un buen cierre de Gobierno para conseguir su muro. Con esta petición, parece caminar en esa dirección”, agregó.

También la demócrata Nancy Pelosi se mostró inconforme: “@realDonaldTrump, lo fondos que está pidiendo (otra vez) podrían hacer mucho bien en otros lugares… #NoWall”, escribió en su Twitter.

THREAD: @realDonaldTrump, that border wall funding you are asking for (again) could do so much more good in other places…. #NoWall

— Nancy Pelosi (@NancyPelosi) 5 de enero de 2018