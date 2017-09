ÚLTIMA HORA: Trump ataca a la alcaldesa de San Juan

El presidente Donald Trump fustigó el sábado a la alcaldesa de San Juan en una guerra de palabras en torno a las tareas de recuperación después del paso del huracán María por el territorio estadounidense.

En una serie de tuits, Trump atacó a la alcaldesa capitalina Carmen Yulin Cruz por criticar al gobierno en Washington por su falta de respuesta al huracán. Cruz ha dicho que el gobierno “nos está matando con su ineficiencia”.

En su réplica, el presidente fustigó la “mediocre capacidad de liderazgo de la alcaldesa de San Juan y otros en Puerto Rico que no pueden conseguir que sus trabajadores ayuden”.

“Quieren que otros hagan por ellos lo que debería ser un esfuerzo de la comunidad. 10,000 trabajadores federales ahora en la isla realizan una labor fantástica”.

Dijo que el huracán “destruyó totalmente” Puerto Rico y que “los militares y rescatistas, a pesar de falta de electricidad, caminos, teléfonos, etc., han realizado un trabajo fantástico”.

Trump también dijo que la alcaldesa “fue muy elogiosa hace apenas unos días”, pero “ahora los demócratas le han dicho que debes ser mala con Trump”.

The Mayor of San Juan, who was very complimentary only a few days ago, has now been told by the Democrats that you must be nasty to Trump.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2017