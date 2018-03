ÚLTIMA HORA: El presidente Donald Trump reveló hoy que está considerando vetar el proyecto de presupuesto de 1.3 billones de dólares que el Congreso aprobó en la madrugada.

I am considering a VETO of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 plus DACA recipients have been totally abandoned by the Democrats (not even mentioned in Bill) and the BORDER WALL, which is desperately needed for our National Defense, is not fully funded.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2018