ÚLTIMA HORA: Tras decisión de Trump, Arpaio envía mensaje

Después de que el presidente Donald Trump concediera un indulto el viernes a Joe Arpaio, el exjefe de policía del condado Maricopa que había sido declarado culpable de desacato a la orden de un juez en un caso de inmigración, el exsheriff reaccionó en sus redes sociales.

Arpaio agradeció el indulto de Trump y dijo que siempre apoyó al presidente.

Sin embargo también aprovechó para acusar directamente al gobierno de Obama: “Gracias @realdonaldtrump por ver mi sentencia por lo que es: una cacería de brujas del Departamento de Justicia de Obama”.

Thank you @realdonaldtrump for seeing my conviction for what it is: a political witch hunt by holdovers in the Obama justice department! — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 de agosto de 2017

En otro mensaje Arpaio dijo: “estoy honrado y muy agradecido con el presidente Trump. Estoy deseando poner este capítulo detrás de mí”.

I am humbled and incredibly grateful to President Trump. I look fwd to putting this chapter behind me and helping to #MAGA — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 de agosto de 2017

En uno más agradeció el apoyo a sus seguidores: “También quiero agradecer a mis seguidores leales, que estaban hombro con hombro conmigo en esta lucha y a lo largo de mi carrera”.

I also thank my loyal supporters, who stood shoulder to shoulder w/ me in this fight, and throughout my career. For those who are asking . . — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 de agosto de 2017



Y en un último tweet dio los datos de cómo lo pueden ayudar: “Para quienes están preguntando cómo pueden ayudar, es con una donación a mi Fondo Legal o pueden hacerlo directamente”.

http://bit.ly/2gcrd4n

..how they can con’t to help, a donation to my Legal fund go directly to paying off legal fees from this fight https://t.co/wM6SDLLxEN — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 de agosto de 2017

Trump por su parte dijo en un comunicado: “el sheriff Joe Arpaio tiene 85 años, y tras más de 50 años de admirable servicio a la nación, merece un perdón presidencial”.

Arpaio fue sheriff del condado de Maricopa (Arizona) -que incluye Phoenix- entre 1993 y 2017, 24 años en los que se hizo famoso en todo el mundo por su mano dura con los inmigrantes indocumentados y por las severas condiciones en la cárcel bajo su jurisdicción.

El caso criminal de Arpaio se remonta casi una década atrás, cuando el Departamento de Justicia inició una investigación en su contra por violar los derechos civiles de los latinos a raíz de las numerosas quejas por lo que sucedía en Arizona.

De acuerdo con la investigación, los agentes a las órdenes de Arpaio paraban a conductores solo por su aspecto racial, detenían a personas por la mera sospecha de que fueran indocumentados y los entregaban a las autoridades migratorias.

En 2011, la Justicia ordenó a Arpaio que abandonase su estrategia de detener a gente por razones raciales, pero el polémico exsheriff siguió con sus tácticas.

Por desobedecer las órdenes de la Justicia, una jueza abrió en 2015 un caso en su contra del que fue hallado culpable en julio y del que estaba ahora a la espera de condena, que podía ser de hasta seis meses de cárcel.

Trump había mostrado su admiración por Arpaio por su mano dura contra la inmigración, mientras que el exsheriff de Maricopa fue de los primeros en apoyar la candidatura presidencial del multimillonario neoyorquino.

El presidente hacía días que sopesaba un indulto al exsheriff y el pasado martes, en un mitin precisamente en Phoenix, cuestionó que Arpaio fuese hallado culpable “por hacer su trabajo”.

Entre sus polémicas decisiones está la creación de la “Ciudad de las Carpas”, una cárcel donde los reos cumplen sus condenas al aire libre y soportan las extremas temperaturas del desierto de Arizona.

Arpaio se había convertido en un símbolo en la lucha contra la inmigración irregular.

El indulto presidencial a Arpaio es el primero que ofrece Trump desde que llegó a la Casa Blanca. (Con información de EFE).