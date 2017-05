ÚLTIMA HORA: Tiroteo en aeropuerto internacional de Orlando

ACTUALIZACIÓN 9:40 p.m.

La policía de Orlando informó que estan en negociaciones con el presunto hombre armado, quien esta custodiado en el área de renta de autos en la Terminal A.

NOTICIA EN DESARROLLO

Decenas de policías acudieron al aeropuerto internacional de Orlando, en Florida, luego de que se reportara a un sujeto armado en el estacionamiento de la terminal aérea, informaron las autoridades aeroportuarias a Channel 9 Eyewitness News, canal hermano de MundoHispánico.

Un empleado de una compañía arrendadora de autos dijo al Channel 9 que escuchó disparos y que las autoridades procedieron a acordonar el área.

Agregó que ordenaron a todo el personal que se encontraba cerca del lugar a esconderse debajo de los escritorios y mostradores.

Funcionarios del aeropuerto dijeron que el tiroteo ocurrió el área de alquiler de automóviles de la Terminal A.

Informaron, además, que el hecho ha causado mínimo impacto en la continuidad de las operaciones del aeropuerto, debido a que no ocurrió dentro de la terminal.

A principios del año, un hombre de Alaska mató a cinco personas dentro de un área para recoger equipaje en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, informaron las autoridades.

Más información en breve.

Incident ongoing involving man w/ weapon in terminal – Level 1 A-side, rental car area. Police on scene, area contained. Min impact to ops.

— Orlando Intl Airport (@MCO) 31 de mayo de 2017