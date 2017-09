Las autoridades migratorias en Estados Unidos realizaron operativos en 42 condados del país y arrestaron a 498 personas, en jurisdicciones conocidas como “santuario”, aquellas que limitan la cooperación de las autoridades locales con las autoridades de inmigración, dijeron funcionarios federales.

Treinta inmigrantes fueron arrestados en el condado de Cook, Chicago, informó en un comunicado el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La agencia dijo de los 498 arrestados durante los cuatro días del operativo, 317 tenían antecedentes criminales.

ICE Fugitive Operations teams locate, arrest, & remove people who are unlawfully present in the US https://t.co/COO4GAlom1 pic.twitter.com/gjn8alChez

— ICE (@ICEgov) September 29, 2017