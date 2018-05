La tormenta Alberto, la primera de la temporada en el Atlántico, se formó hoy en el noroeste del Mar Caribe y avanza hacia el Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) pronostica que el sistema subtropical, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, impactará con fuertes lluvias la Península de Yucatán y el occidente de Cuba.

También afectará Florida y la costa noreste del Golfo de México el fin de semana feriado de Memorial Day, cuando miles de personas visitan las playas de la zona.

Subtropical Storm #Alberto Advisory 1: Now available on the NHC website. https://t.co/VqHn0uj6EM

Según el CNH, se espera que Alberto se intensifique gradualmente en las próximas 72 horas, mientras avanza hacia la costa del Golfo de México.

A las 11 de la mañana de hoy (hora del este), su vórtice se localizaba a 90 kilómetros (55 millas) al sur de la isla mexicana de Cozumel.

Los meteorólogos del CNH dieron a conocer hoy la posible trayectoria de Alberto.

Tropical Storm conditions associated with #Alberto are possible across the Yucatan Peninsula and western Cuba through Saturday. Tropical Storm conditions could reach the northern Gulf Coast as early as Sunday morning. pic.twitter.com/MImTcKhB2z

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) May 25, 2018