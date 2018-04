La actriz de películas para adultos Stormy Daniels, está cooperando con investigadores federales que investigan un pago de $130,000 que recibió del abogado personal del presidente Donald Trump, aseguraron varias fuentes familiarizadas con el proceso a NBC News.

Según el portal la cooperación está relacionada con una investigación federal más amplia del abogado, Michael Cohen, que desencadenó una redada en su oficina y habitación de hotel el lunes.

Agregaron las fuentes a NBC News que las órdenes de allanamiento fueron ejecutadas por el FBI y los fiscales federales en Nueva York en coordinación con el equipo del abogado especial Robert Mueller.

Y es que afirman que la búsqueda de la oficina de Cohen no fue obra de los fiscales de Mueller, sino que involucró un asunto que su equipo descubrió y transmitió a la Fiscalía Federal en Manhattan porque no estaba bajo el mandato del equipo para investigar la intromisión rusa en las elecciones.

Fuentes legales familiarizadas con la naturaleza de la búsqueda dijeron que se mencionaba un pago de $130,000 a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, que fue facilitado por Cohen poco antes de las elecciones.

Clifford alega que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 y una década más tarde firmó un acuerdo de confidencialidad a cambio del dinero, un acuerdo que sostiene que no es válido porque Trump nunca lo firmó.

Trump niega las acusaciones y la semana pasada dijo a los periodistas que no estaba al tanto del pago. Cohen dijo que el dinero provino de sus fondos personales y que la campaña o la Organización Trump no le reembolsaron.

Los agentes que llevaron a cabo los allanamientos también estaban buscando documentos vinculados con un pago de $150,000 a la ex modelo de Playboy Karen McDougal, quien dice que también tuvo una aventura con Trump en 2006, informó The New York Times .

Y CNN informó que las órdenes de registro buscaban registros relacionados con los valiosos medallones de taxis de la ciudad de Nueva York que posee Cohen.

El presidente llamó a las redadas del lunes, firmadas por el vicefiscal general Rod Rosenstein, “vergonzosas” y parte de una “cacería de brujas”.

“Es un ataque a nuestro país … lo que todos defendemos”, dijo después.

El abogado de Cohen, Stephen Ryan, dijo que las órdenes de registro ordenadas por la corte eran “completamente inapropiadas e innecesarias” y resultaron en la confiscación de material protegido por el privilegio abogado-cliente.

El Sr. Cohen ha cooperado por completo con todas las entidades gubernamentales, incluido el envío de miles de documentos no privilegiados al Congreso y la presentación de deposiciones bajo juramento”, dijo Ryan.