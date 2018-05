ÚLTIMA HORA: Dos personas han resultado heridas tras registrarse un tiroteo en una escuela de Indiana, confirmó la policía.

El hecho ocurrió en la Noblesville West Middle School, en Noblesville, localidad cercana a Indianapolis.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter

Those families have been notified

Suspect in custody

All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest

— Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) May 25, 2018