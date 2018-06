Un tiroteo frente a una tienda Walmart dejó tres muertos en Alabama.

El alcalde de Tallassee, Johnny Hammock, dijo a la prensa que el presunto agresor chocó contra un vehículo en el estacionamiento de la tienda y luego abrió fuego.

Hammock agregó que dos mujeres dentro del vehículo murieron en el choque.

El agresor luego se quitó la vida, dijo el alcalde.

Las autoridades no han divulgado ningún nombre ni detalles de lo ocurrido.

Un empleado de la policía dijo que los investigadores están ocupados en el lugar del tiroteo, que ocurrió el martes por la mañana.

Tallassee está ubicado a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Montgomery.

