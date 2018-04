El Comité Nacional Demócrata entabló el viernes una demanda contra el equipo de campaña del presidente Donald Trump, a su hijo, a su yerno, a la Federación Rusa y a WikiLeaks, alegando que conspiraron para ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales de 2016.

El CND presentó la demanda en el tribunal federal de Manhattan. Solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificados y una orden para evitar nuevas interferencias con los sistemas informáticos del CND.

La demanda asegura que Trump y sus asociados tuvieron contactos con Rusia que permitieron la creación de un complot entre Trump y Rusia.

RELACIONADO: Trump está preocupado por lo que pueda revelar su abogado personal, según fuentes cercanas al mandatario

El CND sostuvo en la querella que Rusia “montó un ataque descarado contra la democracia estadounidense”, que comenzó con un ciberataque a sus computadoras.

Dijo que el hackeo vulneró computadoras y sistemas telefónicos del CND y extrajo decenas de miles de documentos y correos electrónicos.

Trump ha negado repetidamente que haya habido colusión entre su campaña y Rusia.

BREAKING: Democratic Party sues Russia, Trump campaign and Wikileaks, claiming conspiracy to help Trump win 2016 election.

— The Associated Press (@AP) April 20, 2018