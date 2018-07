El juez federal ordenó la liberación de inmigrante ecuatoriano detenido por autoridades de migración después de entregar pizza a la instalación del ejército de Brooklyn, informó AP.

Se informó que el juez federal Paul Crotty escuchó los argumentos del caso la mañana del martes, por lo que dio la orden a favor de Pablo Villavicencio.

Telemundo dijo que el padre ecuatoriano, de 32 años, habría entregado una pizza en la Base Militar Garrison Fort Hamilton, en General Lee Avenue, en Brooklyn, donde según su esposa fue interrogado acerca de su estatus migratorio en el país y retenido ilegalmente por el personal militar.

La pareja del hispano, Sandra Chica, dijo que estuvo detenido en el lugar hasta que llegaron agentes de inmigración.

La esposa del repartidor es una ciudadana estadounidense y aseguró que solicitó la residencia permanente para Pablo en febrero pasado.

Federal judge orders release of Ecuadorean immigrant held for deportation after he delivered pizza to Brooklyn Army installation.

Añadió además que el incidente fue devastador para toda la familia y que incluso el personal militar se quedó con la pizza después de entregar al padre a los agentes de inmigración.

Tras el hecho la familia ha clamado la ayuda de las organizaciones proinmigrantes y de los legisladores de nuestra área.

La página de información de Telemundo dice que según defensores, los miembros del ejército no tienen la autorización para detener a civiles para interrogarlos acerca de su estatus migratorio.

Juez se reserva decisión

Por su parte el juez federal en Nueva York se reservó hoy su decisión sobre si el caso de un inmigrante ecuatoriano, detenido en una base militar donde repartía pizza, debe decidirse en esta ciudad o Nueva Jersey, donde está detenido bajo custodia de Inmigración.

El inmigrante Pablo Villavicencio, de 35 años y casado con una estadounidense de origen colombiano con la que tiene dos hijos, no estuvo presente en la audiencia, en la corte federal para el distrito sur en Manhattan, que estuvo abarrotada.

El juez Paul Crotty debe decidir primero si la corte de Nueva York es la que tiene jurisdicción antes de emitir un veredicto sobre el reclamo de excarcelación del ecuatoriano, bajo custodia de Inmigración desde que fue arrestado el pasado 1 de junio cuando entregaba una pizza a la base militar Fort Hamilton en esta ciudad.

Crotty escuchó hoy argumentos de la defensa, que pidió la inmediata libertad de su cliente así como que el caso se mantenga en Nueva York, donde fue arrestado y vive su familia.

Sus abogados dijeron al juez que su cliente no representa peligro y que le permita regresar a su hogar y así luchar junto con su esposa Sandra Chica por su caso migratorio, tras 53 días de haber sido arrestado.

También destacaron al juez que Villavicencio solicitó la residencia permanente el pasado febrero, que tiene una cita para ese proceso para el próximo 21 de agosto y que estar en libertad le permitiría acudir ese día a Inmigración en Nueva York, justo al cruzar la calle de la corte federal.

También escuchó la posición del Departamento de Justicia de EE.UU., que considera que el proceso contra Villavicencio debe ser en una corte federal del condado de Hudson en Nueva Jersey, donde está encarcelado y citó precedentes legales para sostener su posición.

Crotty preguntó al abogado del Gobierno si tienen algún concepto de lo que es justicia y el por qué de la necesidad de deportar a Villavicencio.

También le preguntó, en dos ocasiones, por qué Villavicencio fue detenido, por qué consideran que representa una amenaza para la comunidad si no ha cometido ningún crimen.

El juez no escuchó una respuesta a sus interrogantes. El fiscal se limitó a contestar que es común que una persona con orden de deportación sea detenida.

Tras las preguntas del juez se escucharon aplausos en una segunda sala del tribunal desde donde un grupo de periodistas y activistas seguía el juicio por circuito cerrado y llenó de esperanzas a sus abogados y a quienes apoyan al ecuatoriano, cuya detención ha generado protestas en la ciudad.

También tiene la atención de políticos como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el presidente del Concejo municipal, que han sumado sus voces a las que piden su inmediata excarcelación.

Cuomo reiteró hoy su llamado a la corte federal, en unas declaraciones escritas, a que “haga lo correcto” y deje que Villavicencio regrese a su hogar.

El pasado 9 de junio una jueza de la corte federal de Manhattan detuvo la deportación de Villavicencio, prevista para el día siguiente, pero ordenó que permaneciera bajo custodia de Inmigración hasta tanto se viera su caso en corte, pese a los esfuerzos de su defensa para excarcelarlo.

“El juez entendió que el Gobierno no pudo probar que Pablo no es un peligro, que no se va a escapar, que quiere estar con su familia”, dijo a la prensa tras concluir la audiencia el abogado de inmigración y activista César Vargas, el primer indocumentado en obtener ese título en Nueva York. (Con información de EFE)

