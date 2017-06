ÚLTIMA HORA: Jeff Sessions ofreció su renuncia después de haber aumentado la tensión con Trump

El fiscal general de los Estados Unidos Jeff Sessions sugirió que podría renunciar en medio de la creciente tensión con el presidente Donald Trump, según un reporte de ABC News.

La frustración de que “funciona en ambos sentidos” puede haber provocado la sugerencia de Sessions de que renuncie, informaron fuentes anónimas a ABC.

De acuerdo con el New York Times, Sessions provocó la ira de Trump, después de que se rehusó a dirigir la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

El martes Trump tuiteó sobre el Departamento de Justicia – la agencia que encabeza Sessions – que quería una “versión mucho más dura” de una “prohibición de viajar” y “no la versión diluida y políticamente correcta que presentó” a la Corte Suprema la semana pasada.

La orden ejecutiva de Trump de prohibir los viajes de siete naciones predominantemente musulmanas fue bloqueada por los jueces federales en febrero.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, declinó decir si Trump tiene confianza en Sessions, durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca este martes.

“No he tenido esa discusión con él”, dijo Spicer a periodistas durante una reunión en la Casa Blanca, agregando: “Si no he tenido una discusión con él sobre un tema, no tengo la costumbre de hablar de ello”.