Florence, Helene e Isaac prosiguen hoy su fortalecimiento en aguas del Atlántico, las dos primeras convertidas en huracanes en las últimas horas y, en el caso de Florence, con la amenaza de impactar como huracán de categoría mayor el sureste del país, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Florence, que esta mañana se convirtió en huracán, se encuentra a 580 millas al noreste del norte de las islas de Sotavento (Antillas Menores) e impactará en las costas de las Carolinas, en el sureste de EE.UU., entre el jueves y la madrugada del próximo viernes, de acuerdo con el boletín de las 5:00 de la tarde, hora local, del centro meteorológico.

Con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, Florence proseguirá su veloz intensificación y el lunes se prevé sea un ciclón mayor, es decir por encima de la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

“Se espera que siga siendo un huracán mayor extremadamente peligroso hasta el jueves”, añadió el NHc, con sede en Miami.

As Hurricane Florence looms, South Carolina Gov. Henry McMaster tells citizens: "Pretend, presume and assume that a major hurricane is going to hit smack dab in the middle of South Carolina" https://t.co/FCipebXz95 pic.twitter.com/E9xPyMl1ka

— CBS News (@CBSNews) September 9, 2018