ÚLTIMA HORA: Estado Islámico se adjudica los atentados en Londres

El Grupo de Inteligencia SITE dice que milicianos del Estado Islámico efectuaron el ataque con una camioneta y cuchillos en Londres en el que murieron siete personas, según afirma la agencia noticiosa de ese grupo extremista.

En un comunicado el domingo, el SITE indicó que el servicio noticioso Aamaq del EI citó a una “fuente de seguridad” que se adjudicó el atentado.

Con frecuencia el Estado Islámico ha efectuado esas afirmaciones, no sólo cuando ha enviado a atacantes, sino cuando extremistas que llevan a cabo agresiones letales dicen estar inspirados en la ideología del grupo.

Es el tercer ataque este año que el Estado Islámico se adjudica en Gran Bretaña, tras un atentado con bomba en Manchester y otro en el corazón de Londres en marzo.

La identidad de los tres agresores del ataque del sábado no ha sido dada a conocer.

Además el ministro de exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, informa que un francés murió en el ataque en Londres. Agregó que otros siete connacionales se encuentran heridos y hospitalizados, cuatro de ellos en estado grave.

Por otra parte Google y Twitter respondieron a la acusación de la primera ministra Theresa May de que las empresas de internet son cómplices de los ataques terroristas por ofrecer a los extremistas la idea de “ahí tienen espacio para respirar”.

Representantes de ambas empresas emitieron comunicados el domingo para decir que están trabajando para mejorar la tecnología que permita identificar y retirar el contenido inadecuado, incluyendo aquel que no esté relacionado con el terrorismo.

Cabe destacar que el jefe antiterrorismo de Londres, Mark Rowley, dijo que la gente debe esperar un aumento en las medias de seguridad mientras las autoridades investigan el atentado en Londres. Agregó que “está claro” que todavía hay mucho por hacer en la investigación.

El primer ministro de Canadá dijo que un canadiense está entre los fallecidos en el atentado en Londres. Justin Trudeau manifestó sus condolencias por las víctimas y dijo que no darán más detalles de la persona fallecida por respeto a su familia.

La primera ministra británica visitó el domingo a algunos de los heridos del ataque en el centro de Londres.

Theresa May estuvo en el King’s College Hospital, donde se encuentran 14 de las 48 personas hospitalizadas. Las autoridades de salud dicen que 21 personas están graves.

La policía británico arrestó a 12 personas en Barking, en el este de Londres, durante operativos relacionados con los ataques del sábado en la noche.

Los tres atacantes fueron muertos a tiros por la policía. La primera ministra británica Theresa May lo atribuyó a extremistas islámicos.

El ministro del Interior Amber Rudd dijo que el nivel de alerta no se elevará porque las autoridades no creen que haya atacantes sueltos.

En mensajes por separado, países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Omán, Kuwait y Turquía, condenaron los ataques en Londres.

El papa Francisco ofreció sus oraciones por las víctimas de los atentados en Londres durante la misa tradicional del domingo.

El pontífice pidió al Espíritu Santo “conceder paz a todo el mundo y sanar las heridas de la guerra y el terrorismo, que anoche, alcanzó a víctimas inocentes en Londres”.

Medios británicos informaron el domingo de una operación de la policía armada al este de Londres. Scotland Yard declinó hacer comentarios sobre los reportes y no indicó si la operación estaba relacionada con los ataques del lunes en torno al Puente de Londres.

Imágenes difundidas por Sky News y en medios sociales mostraban un perímetro policial en torno a un edificio de apartamentos en Barking, un suburbio en el este de Londres.

Agentes de policía mataron a tiros a los tres agresores del ataque del lunes, en el que murieron siete personas, según las autoridades. La investigación seguía abierta.

Uno de los heridos en los ataques en Londres es un ciudadano español, según dijo el domingo el Ministerio español de Exteriores.

El herido fue trasladado a un hospital, donde recibía atención por lesiones descritas como no graves, según dijo a The Associated Press un portavoz del Ministerio. El vocero habló bajo condición de anonimato, en línea con la política del Ministerio.

El rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresaron sus condolencias por las víctimas del ataque.

“El pueblo británico se sobrepondrá a la barbarie y a la sinrazón. Estamos unidos hoy también en el dolor y siempre defendiendo la libertad”, indicó en su cuenta de Twitter la Casa Real española.