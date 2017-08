ÚLTIMA HORA: En medio de estado de emergencia se agrava situación y Trump envía mensaje

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó hoy “todo lo que representa el odio” y llamó a la “unidad” de todos los estadounidenses, tras los enfrentamientos violentos en la marcha supremacista blanca de Charlottesville (Virginia).

“Debemos estar TODOS unidos y condenar todo lo que representa el odio”, dijo Trump en un mensaje en Twitter, su red social favorita.

El mandatario, que se encuentra pasando las vacaciones de verano en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey), agregó que “no hay lugar para este tipo de violencia en EE.UU.”.

“Juntémonos como uno solo”, subrayó Trump.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2017

Am in Bedminster for meetings & press conference on V.A. & all that we have done, and are doing, to make it better-but Charlottesville sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2017

La polémica marcha “Unir a la derecha” convocada por un grupo de blancos supremacistas en Charlottesville (Virginia) se agravó y saldó con varios heridos por enfrentamientos con opositores y obligó a la declaración de estado de emergencia de seguridad por parte del gobernador, Terry McAuliffe. Sin embargo la situación de agravó cuando un auto irrumpió contra un grupo de personas en Charlottesville (Virginia), dejando varios heridos de diversa gravedad, informaron los medios estadounidenses.

Las autoridades han confirmado el arrollamiento, pero no han ofrecido por ahora detalles acerca del motivo, responsable y cifra de heridos.

El suceso ocurrió cerca de las 13.00 hora local (17.00 GMT) poco después de que el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, declarara el estado de emergencia en la ciudad, y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, condenara “todo lo que representa el odio”.

“Múltiples heridos tras colisión de varios vehículos. Varios peatones golpeados”, indicaron las autoridades locales en la cuenta de Twitter de la ciudad de Charlottesville.

El número de lesionados es actualmente desconocido. Varias horas antes, el gobernador McAuliffe se vio obligado a declarar emergencia estatal para ayudar a “las autoridades a responder a la violencia” y obligó a cancelar la concentración en el Emancipation Park de la ciudad.

Jason Kessler, organizador de la marcha, subrayó en un comunicado que se trata de defender la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión y respaldar a “los grandes hombres blancos que están siendo difamados, calumniados y derribados en EE.UU.”.

Please avoid area of Water & 4th streets to allow medics access to the crash scene. More info will be released when available. #cvilleaug12 pic.twitter.com/LfKBo4hdp1 — VA State Police (@VSPPIO) 12 de agosto de 2017

La polémica marcha “Unir a la derecha” se organizó en protesta por la retirada de una estatua homenaje al general confederado Robert E. Lee, quien lideró a las fuerzas sureñas durante la Guerra Civil estadounidense, y que ya generó choques violentos ayer.

La manifestación ha sido descrita como “el mayor encuentro de odio de su clase en décadas en EE.UU.”, según el Southern Poverty Law Center, un grupo que investiga a los que fomentan la violencia racial.

La ciudad se sumió en el caos cuando un grupo de supremacistas blancos, que protestaban por la retirada de una estatua del General confederado Robert E. Lee, se enfrentó a opositores en una zona universitaria.

Los nacionalistas, vestidos con cascos y escudos, se concentraron ante una estatua de Thomas Jefferson con banderas de la Confederación y cantando lemas de la era nazi.

As members of the white nationalist alt-right gather in front of Jefferson statue, counter protesters chant #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fGmdv7tQwJ — Tim Dodson (@Tim_Dodson) 12 de agosto de 2017



Esto provocó choques con manifestantes de Black Lives Matter y otros movimientos, los cuales dejaron varias personas heridas.

Entre opositores y manifestantes, se espera que se reúnan en la pequeña ciudad, a 300 kilómetros al suroeste de Washington, más de dos mil personas.

Ante los previsibles enfrentamientos, se desplegaron más de mil agentes de seguridad estatales, y el Gobernador del Estado instó a los ciudadanos a mantenerse alejados del acto que se desarrollará en el Emancipation Park, en la ciudad.