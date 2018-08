El agente Peter Strzok, el empleado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que aseguró en un mensaje que evitaría que el ahora presidente, Donald Trump, llegara a la Casa Blanca, fue despedido de la agencia, informaron hoy medios de comunicación locales.

De acuerdo a un comunicado de su abogado, citado por la prensa, el FBI decidió que Strzok dejara de formar parte de su equipo de investigadores el pasado viernes después de que hace meses se hiciera pública una conversación en privado con su amante durante la campaña electoral de 2016.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI – finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction – I just fight back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018