Departamento de Estado restablece visas a ciudadanos de países vetados

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este sábado que revertirá las cancelaciones de visas para extranjeros, luego de que un juez federal suspendiera una orden ejecutiva de inmigración firmada por el presidente Donald Trump que impedía, entre otras acciones, la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

La medida del presidente afectaba a un aproximado de 60,000 extranjeros, en su mayoría de países musulmanes, cuyas visas habían sido revocadas para cumplir con la orden ejecutiva.

El departamento dijo en un comunicado que revalidará la visas luego de la orden emitida por el juez.

Por ahora, de acuerdo a la cadena NBC, los viajeros provenientes de los países vetados podrán ingresar a suelo estadounidense.

El veto de la orden ejecutiva de Trump fue emitido por un juez federal de Seattle. El presidente aseguró que buscará la revocación de la orden del juez.

