ÚLTIMA HORA: Corea del Norte lanza misil no identificado que sobrevuela Japón

Corea del Norte lanzó un misil balístico desde su capital Pyongyang hacia el mar entre la Península de Corea y Japón, informó el martes el Estado Mayor Conjunto de Seúl.

Corea del Norte ha realizado varias pruebas para desarrollar su capacidad de misiles y recientemente amenazó con disparar algunos sobre el oeste de Japón y hacia aguas cercanas al territorio estadounidense de Guam.

El ejército japonés está practicando desplegar baterías antimisiles en tres bases de Estados Unidos ubicadas en Japón.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos dijo que los ejercicios probarán la capacidad de las fuerzas japonesas y estadounidenses para trabajar juntas y analizar los lugares de lanzamiento en las bases. También permitirán que Japón practique un despliegue rápido de su sistema antimisiles PAC-3.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap, dijo que el misil disparado por Corea del Norte seguía una trayectoria dirigida al norte de Japón.

El proyectil habriá caído a unos 1,180 kilómetros de la isla nipona de Hokkaido, según los medios. También, se menciona que el misil de desintegró en tres partes durante el vuelo. Ninguno de los fragmentos cayó en el terriotorio japonés, precisan.

Por su parte el gobierno de ese país emitió un alerta a la población de la región japonesa de Tohoku, para que busque albergues seguros como refugios subterráneos.

La semana pasada Corea del Norte lanzó varios misiles de corto alcance que volaron 250 kilómetros en dirección noreste, desde la provincia de Kangwon en el mar del Japón.

Estos lanzamientos se producen a medida que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus maniobras militares conjuntas, denominadas Ulchi-Freedom Guardian, que este año se llevan a cabo entre el 21 y el 31 de agosto.

Estas acciones han sido condenadas por la cúpula militar norcoreana, pues incluso llegó a amenazar con lanzar una “venganza despiadada” y “castigar” a Estados Unidos y a Corea del Sur por sus ejercicios militares conjuntos.

