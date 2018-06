Al menos 575 personas fueron arrestadas el jueves en el Capitolio de Washington D.C. durante una protesta en contra de la política de “tolerancia cero” del gobierno del presidente Donald Trump, la cual fue utilizada para separar a padres inmigrantes de sus hijos luego de que fueron capturados tratando de ingresar ilegalmente al país.

Entre los detenidos está la representante demócrata por el estado de Washington, Pramila Jayapal, quien publicó en Twitter que se sentía orgullosa de haber sido arrestada por protestar por una medida que ha dividido a familias en la frontera sur.

BREAKING: Today's action is a mass protest, risking arrest, by powerful women, and I'm proud to be a part of it.

