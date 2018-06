Al menos cinco personas murieron hoy y varias más resultaron heridas en un tiroteo en el edificio de un periódico local en Annapolis (Maryland), donde un sospechoso fue detenido, aunque sus motivaciones todavía se desconocen.

Según TV Azteca, el sospechoso del tiroteo del jueves en un periódico de Maryland fue identificado como Jarrod Ramos, nacido el 21 de diciembre de 1979, de acuerdo con tres altos funcionarios.

Por su parte NBC News, Ramos tenía una historia con el periódico y presentó una demanda contra él en 2012.

El suceso se registró en el edificio del diario local Capital Gazette, en cuyo interior el atacante abrió fuego.

“Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas”, señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa.

En esa comparecencia, el teniente Ryan Frashure, portavoz de la Policía del condado de Anne Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, precisó que numerosos heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Frashure explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el “sospechoso ya se encuentra bajo custodia” policial a la espera de ser interrogado por las autoridades.

“Solo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso”, aseguró.

Posteriormente, en otra declaración a la prensa, Frashure dijo que el detenido es un hombre blanco que no llevaba consigo ningún tipo de identificación y que empleó una arma de “cañón largo”.

El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel, Steven Schuh, elogió la labor de los servicios de emergencias, puesto que “si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron, esto podía haber sido mucho peor”.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, utilizó las redes sociales para trasladar sus condolencias a los familiares de la víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.

“Antes de salir a Wisconsin me informaron sobre el tiroteo en el Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. Gracias a todos los miembros de los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar de los hechos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2018