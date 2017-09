ÚLTIMA HORA: Aseguran que Trump pondrá fin a programa de dreamers

Se prevé que el presidente Donald Trump anuncie que pondrá fin a las protecciones para los jóvenes inmigrantes que fueron llevados ilegalmente al país siendo niños, pero con una demora de seis meses.

Eso de acuerdo con dos personas con conocimiento de la decisión y que hablaron bajo condición de anonimato debido a que no están autorizadas a discutir la decisión antes del anuncio oficial, planeado para el martes.

Aunque Trump podría cambiar de parecer.

El mandatario ha estado indeciso durante meses sobre qué hacer con el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés), que ha aplazado la deportación de cientos de miles de jóvenes y les ha otorgado permisos de trabajo.

Se prevé que Trump demore el desmantelamiento formal del programa para darle tiempo al Congreso para decidir si quiere discutir en la legislatura el estatus de los llamados dreamers.

Las reacciones de políticos no se han hecho esperar. Algunos de ellos como Julián Castro manifestaron su desacuerdo: “Sin corazón. El Congreso debe actuar”.

Por su parte el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins escribió: “Texas ha sufrido bastante… Por favor dejen a nuestros niños + jóvenes y DACCA en el lugar”.

Texas has suffered enough, @realDonaldTrump. Please leave our children + young people alone and keep DACA in place. https://t.co/FL7Mut3o8c — Judge Clay Jenkins (@JudgeClayJ) 4 de septiembre de 2017

Incluso la hija de Hillary Clinton dijo lamentar la noticia: “¿Cómo deciden terminar con # DACA y alterar cientos de miles de # DREAMers‘?”, escribió.

How is deciding to end #DACA & disrupt hundreds of thousands of #DREAMers‘ lives in line with the spirit of today’s National Day of Prayer? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 4 de septiembre de 2017

Además el senador Dick Durbin se mantuvo activo durante este día donde pedía al presidente apoyo para que mantuviera el programa: “Hago un llamamiento a @POTUS para mantener su promesa a soñadores y #defendDACA”.