Las autoridades están investigando un tiroteo que tuvo lugar el miércoles en los juzgados de la localidad de Masontown, Pensilvania, en el cual, según informaron medios locales, ha fallecido el agresor y se han registrado diversos heridos.

“La policía estatal está investigando en estos momentos un tiroteo ocurrido en la oficina del juez de distrito de Masontown, Daniel Shimshock, en el condado de Fayette”, informó la Policía de Pensilvania a través de su cuenta de Twitter.

#BREAKING : One police officer has reportedly been shot along with several other people after a shooting at the Masontown Magistrate's Office in Fayette County, Pennsylvania. (Photos: @hsuniontown ) pic.twitter.com/8E1r5zou19

De acuerdo con la emisora local WPXI, que cita como fuente al alcalde de la localidad, Toni Petrus, al menos un agente ha resultado herido y, además, las autoridades han solicitado la presencia de un médico forense en el lugar de los hechos.

#UPDATE: At least two medical helicopters and multiple ambulances were called to the scene of Fayette Co. shooting, but it is unknown how many people were injured. https://t.co/RFBhXlguOM #NewsOR pic.twitter.com/v7PEjdNvXy

