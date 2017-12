Un incendio en un edificio residencial del barrio del Bronx deja al menos seis muertos y varios heridos, informó el jueves un vocero municipal.

Eric Phillips, secretario de prensa del alcalde de Nueva York, dijo que aún se desconoce el saldo final de víctimas. El Departamento de Bomberos de Nueva York había informado previamente que había 15 heridos de gravedad por el incendio de la noche del jueves cerca del Zoológico del Bronx.

Alrededor de 170 bomberos se encuentran en el edificio residencial de cinco pisos.

Uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de la ciudad también se registró en el Bronx en 2007. Nueve niños y un adulto murieron a causa del fuego que se originó por un calentador de ambiente.

Take a look at this footage of the @FDNY battling a 4-alarm blaze in the #Bronx this morning. https://t.co/QowZPtDc5q pic.twitter.com/iPNN08cCbc

FDNY crews are currently battling a four-alarm fire at a residential building in the Bronx. The FDNY says at least 15 people are being evaluated for injuries. pic.twitter.com/QpBQh5WoLA

— Spectrum News NY1 (@NY1) 29 de diciembre de 2017