ÚLTIMA HORA: Al menos ocho personas heridas en tiroteo en iglesia

Al menos ocho personas han resultado heridas en un tiroteo en una iglesia en las afueras de Nashville, informan autoridades de Tennessee.

Medical personnel are treating 8 wounded church goers shot at Burnett’s Chapel Church of Christ. Shooter among wounded.

El tiroteo se ha producido en la Burnette Chapel Church of Christ.

De acuerdo con los bomberos, el sospechoso abrió fuego dentro del templo.

This is a mass casualty situation. All of the wounded have been transported to area hospitals. The majority are older adults.

