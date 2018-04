El abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, dijo el miércoles que ejercerá su derecho constitucional contra la autoincriminación en una demanda interpuesta por la actriz porno que afirma haber tenido un amorío con el mandatario estadounidense.

Cohen presentó documentos en una corte federal de Los Ángeles alegando que hará valer su derecho consagrado en la Quinta Enmienda constitucional.

El abogado solicitó a un juez retrasar el caso civil luego de que su despacho y residencia fueron allanados por el FBI. Los fiscales federales en Nueva York indicaron que abrieron una investigación sobre los negocios personales de Cohen.

La actriz porno Stormy Daniels ha buscado invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de los comicios presidenciales de 2016 para que pueda discutir de manera pública la presunta relación, la cual Trump niega que haya existido.

Daniels argumenta que el acuerdo no es válido debido a que Cohen lo firmó, pero el presidente no lo hizo.

Trump defiende la lealtad de su abogado personal ante posible acusación

El presidente Donald Trump defendió hace unos días la lealtad de su abogado personal, Michael Cohen, ante los rumores de su posible acusación, después de que el FBI registrara la semana pasada la oficina y la habitación de hotel del letrado .

El diario “The New York Times” informó de que Cohen, casado y con dos hijos, estaría pensando en colaborar con las autoridades en caso de enfrentarse a cargos penales, una posibilidad que está encima de la mesa después de la inspección del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Trump salió al paso de estos rumores y criticó al rotativo por “querer destruir a Michael Cohen” y la relación existente entre ambos.

“‘The New York Times’ y una periodista de tercera categoría llamada Maggie Habberman, conocida como ‘Crooked H flunkie’ (‘sirvienta de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton’), con la que no hablo y con la que no tengo nada que ver, se desviven por destruir a Michael Cohen y su relación conmigo esperando que él ‘se voltee'”, escribió Trump en Twitter.

El mandatario cargó contra la metodología del histórico periódico y aseguró que usó “fuentes inexistentes” y la opinión de un “borracho/drogado que odia a Cohen” (Sam Nunberg, exasesor de Trump).

Ante la acusación de Trump, “The New York Times” afirmó a través de sus redes sociales que está “extremadamente orgulloso de Habberman, quien es parte de un equipo que acaba de ganar un Premio Pulitzer”.

“Respaldamos nuestra historia y nuestra noticia. Aquí está el enlace”, continuó el diario neoyorquino en una de sus cuentas oficiales de Twitter.

“Lo siento, ¡no veo a Michael haciendo eso (volverse en su contra) a pesar de la horrible caza de brujas y los medios deshonestos!”, manifestó en su serie de tuits Trump, que se encuentra en Mar-a-Lago, su exclusivo club privado en Palm Beach, en el sur de Florida.