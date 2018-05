Twitter recomienda a sus usuarios cambiar las contraseñas ante error técnico

Twitter recomendó el jueves a sus usuarios que revisen la posibilidad de cambiar su contraseña de acceso tras detectar un problema técnico en sus sistemas internos, aunque aclaró que no hay indicaciones de que haya habido una filtración externa.

La recomendación figura en una anotación en el blog de la compañía firmada por el responsable técnico de Twitter, Parag Agrawal, en la que describe cómo se produjo ese error y las medidas que recomienda para garantizar la confidencialidad.

We are sharing this information to help people make an informed decision about their account security. We didn’t have to, but believe it’s the right thing to do. https://t.co/yVKOqnlITA

— Parag Agrawal (@paraga) May 3, 2018