Twitter suspendió al menos 58 millones de cuentas en los últimos tres meses de 2017, como parte de su política contra cuentas maliciosas o sospechosas de participar en las campañas rusas de desinformación durante el proceso electoral de Estados Unidos en 2016.

De acuerdo con un reporte de AP, la eliminación de las cuentas se debió al ‘firehose‘ de Twitter, que permite tener acceso al flujo total de datos de la red social.

El jefe de productos de Twitter, Kayvon Beykpour, incluso señaló que la transparencia electoral es su prioridad actual.

We've heard some questions recently about the status of Verification on Twitter, so wanted to address directly. Updating our verification program isn’t a top priority for us right now (election integrity is). Here’s some history & context, and how we plan to put it on our roadmap

— Kayvon Beykpour (@kayvz) July 17, 2018