El presidente, Donald Trump, se jactó hoy de contar con un 50 % de aprobación entre los votantes -su mejor resultado hasta la fecha-, pero lamentó que si no fuera por la “falsa” investigación de la llamada trama rusa este respaldo llegaría hasta el 75 %.

“Si no fuera por la falsa Caza de Brujas Rusa, y con todo lo que hemos conseguido en los casi dos últimos años (reducción fiscal y normativa, jueces, el Ejército, Veteranos, etc), mi tasa de aprobación estaría en el 75 % en vez del 50 % divulgado por Rasmussen”, escribió Trump en su cuenta personal de Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018