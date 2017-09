Trump se mofa de Kim Jong-un y le llama “Hombre Cohete”

El presidente Donald Trump se mofó hoy de nuevo del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a quien llamó “Hombre Cohete” en alusión a sus ensayos nucleares, además de ironizar sobre “las largas filas” de espera por conseguir combustible en ese país tras las sanciones impuestas por la ONU.

“Hablé con el presidente Moon (Jae-in) de Corea del Sur ayer por la noche y le pregunté qué tal le va al Hombre Cohete”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de septiembre de 2017