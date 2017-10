Trump se mofa de críticos de labor de su gobierno en Puerto Rico

El presidente Donald Trump se mofó el domingo desde su cuenta de Twitter de los “ingratos con motivos políticos” que han cuestionado el compromiso de su gobierno para reconstruir Puerto Rico, devastado por el huracán María, e instó en que su administración ha hecho “un gran trabajo en una situación casi imposible”.

El presidente, que se encuentra en su club de golf en Nueva Jersey, defendió los esfuerzos de Washington para movilizar y coordinar la ayuda en un Puerto Rico que quedó destruido tras el paso de la enorme tormenta hace casi dos semanas.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, acusó el viernes al gobierno de Trump de “matarnos por su ineficiencia”. Rogó al presidente, quien planea visitar la isla el martes, “asegurarse que alguien esté a cargo de la tarea de salvar vidas” y pidió ayuda para “salvarnos de morir”.

La funcionaria explicó en una entrevista televisiva que “hay una sola meta y es salvar vidas” y agregó que lo único que hizo fue “pedir ayuda”.

Los tuits presidenciales del fin de semana han mostrado a un Trump despectivo ante las quejas de una labor rezagada de Estados Unidos ante el desastre natural que ha puesto en peligro el futuro de la isla.

“Hemos hecho un gran trabajo con una situación casi imposible en Puerto Rico. A pesar de las Noticias Falsas o de los ingratos con motivos políticos”, publicó el domingo.

We have done a great job with the almost impossible situation in Puerto Rico. Outside of the Fake News or politically motivated ingrates,…

Dijo que “las personas están comenzando a reconocer el increíble trabajo” hecho por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y por los militares.

…people are now starting to recognize the amazing work that has been done by FEMA and our great Military. All buildings now inspected…..

