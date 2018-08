Trump retoma ataques contra los medios por pedir libertad de prensa

El presidente Donald Trump volvió a apelar a su Twitter para ratificar sus ataques en contra de los medios de comunicación, en momentos en que el tema de la libertad de prensa ocupa un lugar del debate político en Estados Unidos.

En una serie de mensajes, el mandatario arremetió después de que más de 300 diarios publicaran hoy editoriales de manera coordinada, en los que denuncian los reiterados ataques y amenazas.

Al respecto, Trump escribió que “no hay nada que quisiera más para Estados Unidos que verdadera libertad de prensa”.

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018