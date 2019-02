El presidente Donald Trump respondió hoy a la demanda en su contra interpuesta por 16 fiscales generales para bloquear la declaración de “emergencia nacional” con críticas a los costos excesivos en el proyecto de tren de alta velocidad de California.

“Como predije, 16 ciudades, lideradas principalmente por demócratas de frontera abierta y la izquierda radical, han presentado una demanda en, por supuesto, ¡el Noveno Circuito! de California”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Dicho tribunal, con sede en San Francisco, le ha asestado varias derrotas judiciales al gobernante en cuestiones como el veto migratorio a refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana o la eliminación del programa de Acción Diferida (DACA), que beneficia a jóvenes indocumentados llegados al país de niños.

A renglón seguido, Trump señaló que California, “el estado que ha desperdiciado miles de millones de dólares en un tren de alta velocidad que se ha salido de control y que no tiene visos de completarse, parece estar al frente” de la demanda.

“El fallido proyecto de tren rápido en California, donde los costos excesivos se están convirtiendo en un récord mundial, es ciento de veces más costoso más que el muro que desesperadamente necesitamos”, añadió el gobernante.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2019