El presidente Donald Trump participó el viernes en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), que se celebra en Dallas, Texas, a cuyos miembros definió como “verdaderos patriotas” y reforzó la defensa de las armas como “un derecho de libertad”.

El mandatario, ante 80,000 miembros de la NRA, agradeció su apoyo “a los verdaderos patriotas estadounidenses” que defienden los derechos, la libertad y la “gran bandera de Estados Unidos”, y que fueron uno de los grupos que más lo avaló en las elecciones de 2016.

“Thanks to your activism and dedication you have an administration fighting to protect your Second Amendment” @realDonaldTrump #MAGA #NRA pic.twitter.com/YHUqnpjMjy

— NRA (@NRA) May 4, 2018