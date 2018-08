El presidente Donald Trump exigió que aquellos jugadores de la NFL que protesten durante el himno de Estados Unidos, antes de cada uno de los partidos, no reciban pagos salariales.

En su cuenta de Twitter, Trump reaccionó después de que varios atletas manifestaran durante la primera jornada de pretemporada del campeonato, disputada el jueves en la noche.

“Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del Himno Nacional. ¡Que se mantengan orgullosamente de pie durante su himno nacional o que sean suspendidos sin paga!”, exclamó.

…..Be happy, be cool! A football game, that fans are paying soooo much money to watch and enjoy, is no place to protest. Most of that money goes to the players anyway. Find another way to protest. Stand proudly for your National Anthem or be Suspended Without Pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Arrodillados, alzando el puño, sentados en los banquillos o esperando en los vestuarios, los jugadores protestaron en contra de la injusticia social y la violencia policial contra los afroamericanos, que estallaron en 2016.

Before we enjoy this game lets take some time to ponder that more than 60% of the prison population are people of color. The NFL is made up of 70% African Americans. What you witness on the field does not represent the reality of everyday

America. We are the anomalies… pic.twitter.com/gCeNKuTl1d — Malcolm Jenkins (@MalcolmJenkins) August 9, 2018

En otro mensaje, Trump criticó que quienes se manifestaron durante el himno “quieren mostrar su indignación por algo que la mayoría de ellos no puede definir”.

The NFL players are at it again – taking a knee when they should be standing proudly for the National Anthem. Numerous players, from different teams, wanted to show their “outrage” at something that most of them are unable to define. They make a fortune doing what they love…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Igualmente, consideró que un partido de fútbol americano no es un lugar para protestar.

“Es un espectáculo por el que los fanáticos están pagando mucho dinero para ver y disfrutar. (Los jugadores) hacen una fortuna haciendo lo que aman. ¡Sean felices!”, añadió el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Juez federal detiene deportación de inmigrante y su hija; amenaza al fiscal Jeff Sessions

Discordia entre Trump y jugadores de la NFL

Con las protestas del jueves, los jugadores desafiaron a Trump y a la NFL, que estrenaba nuevas reglas al respecto.

El nuevo reglamento establecía multas para los equipos cuyos integrantes se arrodillen durante el himno nacional.

NFL players renew protest, kneel during national anthem before first preseason game https://t.co/uJmRVLEmbi pic.twitter.com/GBUAo479yu — The Hill (@thehill) August 10, 2018

Sin embargo, sí permitía que los jugadores permanezcan en el vestuario hasta el inicio del partido.

Trump había celebrado la aprobación del nuevo reglamento el pasado mes de mayo.

En ese momento, agregó que los deportistas que no se pongan en pie durante el himno “no deberían estar en el país”.

Posteriormente, la NFL decidió suspender la implementación del nuevo reglamento mientras estudiaba sus implicaciones.

Trump criticó a la NFL y reclamó que expulsara por toda la temporada a los jugadores reincidentes en las protestas.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again – can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018

La NFL es la liga más popular del país y el fútbol americano el deporte que mueve más dinero, con una cifra de negocio que en 2017 alcanzó los 14.000 millones de dólares.